歌い手のＡｄｏがプロデュースする女性４人組アイドルグループ・ファントムシータが２３日、東京・ダイバーシティ東京プラザ２Ｆフェスティバル広場で、２４日発売の２枚目ＣＤシングル「ホラークイーン」の発売記念イベントを開催した。ファントムシータは「レトロホラー」をコンセプトに活動しており、この日はゴシックな衣装で登場。１０００人のハイネ（ファンの呼称）に向けて、タイトル曲や代表曲「ゾクゾク」など全４曲