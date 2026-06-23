ラグビー日本代表は23日、宮崎合宿を報道陣に公開。公開された午前練習ではウエートトレーニングや屋内練習場でのアタック練習に取り組んだ。前日の練習は部分参加だったWTB石田吉平（横浜）は、この日は元気な姿を見せ、「膝のことがあるので、徐々に上げていく」と説明。今季のリーグワンでは2月に右膝を故障し、約2カ月間の戦線離脱があったため、慎重に練習強度を上げていることを明かした。5月9日にシーズンが終了した