「広島−巨人」（２３日、マツダスタジアム）試合開始前に、ＳＴＵ４８の岡村梨央、甲斐心愛、中村舞が国歌斉唱を務めた。おそろいの衣装を身にまとい、３人そろって本塁付近に立つと、声を合わせて透き通る歌声を響かせた。斉唱を終えると、スタンドからは大きな拍手が注がれた。岡村梨央は「国歌斉唱は本当に夢のまた夢だと思っていたので、まさか自分ができると思っていなくて。本当に今でも夢のような感じですが、すご