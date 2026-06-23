店先にある貼り紙に書かれていたのは「電話はつながりません」という文字。これは一体？東京・江東区にある、安さが自慢の居酒屋「東陽町 七厘家」。和食、中華、イタリアン、フレンチなど、多彩な料理がずらりと並びます。店の店主が頭を悩ませているのは、AIによる自動音声で飲食店を予約できる「オートリザーブ」です。このサービスは、ネットで予約するとAIが代わりに店に電話をかけて予約を代行してくれるもの。この店には、