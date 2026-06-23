【「FRIDAY」6月5日・12日合併号追加販売】 6月24日 発売 価格：780円 【拡大画像へ】 講談社は、Amazonで完売した「FRIDAY」6月5日・12日合併号を、6月24日よりセブンネットで緊急追加販売する。 本号の表紙はデビュー以来グラビア界で注目されているニューヒロイン、加藤玲菜さん。数々の雑誌を完売させ、“令和の完売クイーン”と呼ばれた菊地姫奈さ