6月23日、シンガポールでアジア太平洋地域の高校生トーナメント「NBA Rising Stars Invitational 2026」が開幕した。初日の試合の合間に行われたオープニングセレモニーには、ゲストとしてミッチ・リッチモンド氏（元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか）や、WNBAのレジェンドであるローレン・ジャクソン氏（シアトル・ストーム）、そして八村塁（ロサンゼルス・レイカ}