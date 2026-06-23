日本代表が4対0でチュニジア代表を下したFIFAワールドカップ2026・グループステージ第2戦。鎌田大地の先制点、上田綺世の2ゴール、伊東純也の追加点と、ゴールラッシュとなり、現地はもちろん、日本国内も大きな熱気に包まれた。 参考：丸山礼×井桁弘恵、同級生仲良し爆笑対談「本当に人生の親友」 初戦のオランダ戦を引き分けで終えた日本にとって、第2戦はグループステージ