TENTIALは、疲労回復パジャマ『BAKUNE』シリーズと睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』とのコラボレーション製品全9アイテムを、7月1日より販売することを発表した。 【画像あり】パジャマにはポケモンのワンポイントコラボ商品一覧 今回登場するのは、速乾性に優れた「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」、そして「BAKUNEアイマスク（巾着付き