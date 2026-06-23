水戸ホーリーホックは23日、MF安藤晃希(18)がアントワープ(ベルギー1部)へ完全移籍することを発表した。安藤は2026シーズンに流通経済大柏高から水戸へ加入。J1百年構想リーグで8試合に出場して2得点を挙げるなど、ルーキーながら存在感を放った。アントワープは今季のベルギー・リーグでプレーオフ2・5位。GK野澤大志ブランドンやDF綱島悠斗が所属している。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF安藤晃希(あんど