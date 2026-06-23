アビスパ福岡は23日、GK永石拓海(30)が徳島ヴォルティスへの期限付き移籍から復帰することを発表した。永石は徳島でJ2・J3百年構想リーグ13試合に出場。福岡復帰に際し、クラブ公式サイト上で「半年という期間ではありましたが福岡を離れた事で、自分が持つこのクラブへの特別な想いを再確認する事ができました。自分の熱量でチームを支え、アビサポの皆さんと多くの感動、勝利を掴み取れるように頑張ります」と述べた。以下、