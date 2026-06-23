高齢ドライバー同士の交通事故です。23日朝、志布志市の交差点で軽乗用車と軽トラックが出合い頭に衝突する事故があり、軽乗用車の助手席に乗っていた男性(88)が死亡しました。事故があったのは、志布志市有明町野井倉の市道です。警察によりますと23日午前8時15分ごろ、有明町伊崎田方向に走っていた軽乗用車が志布志町安楽方向へ走っていた軽トラックと交差点で出合い頭に衝突しました。この事故で、軽乗用車の助手