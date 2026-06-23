鹿児島市の認定こども園で、園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われている元保育士の女の裁判です。23日、女の元同僚への証人尋問が行われ「なつかない子どもたちに、自分から関わっていく姿が見られなかった」と述べました。殺人未遂と傷害の罪に問われているのは、南九州市の元保育士・笹山なつき被告(23)です。起訴状などによりますと、笹山被告は、2024年6月、勤務していた鹿