21日姶良市加治木町で行われた伝統行事「くも合戦」。棒の上で繰り広げられるコガネグモの熱い戦いに会場が沸きました。その熱狂の中に、昆虫博士を夢見る小学生の姿がありました。大好きなクモと臨む初めての挑戦を追いました。（詳しくは動画をご覧ください）