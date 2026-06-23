姶良市立の中学校に通う生徒が撮影した、道路上に土下座をさせるなどいじめが疑われる動画がネット上で拡散され、大きな問題に発展しています。23日夕方、姶良市教育委員会が会見を開き謝罪しました。市教委は「明らかないじめの事案であると判断し対応しています。23日夕方に開かれた姶良市教育委員会の会見。（姶良市教育委員会・前田光久教育長）「生徒や保護者を含む多くのみなさまにご心配をおかけしていることに関して、