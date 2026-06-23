【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『山口くんはワルくない』より、応援上映のなかでも、客席が最高潮に盛り上がる本編シーンが公開された。 ■“連絡先マウント”と“やきもち”に、笑い＆キュンが大渋滞 本作は恋に夢見るヒロイン・皐（高橋ひかる/ 「高」は、はしごだかが正式表記）と、彼女の前に現れた転校生の“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリー