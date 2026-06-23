23日(火)は広く晴れましたが、気温はあまり上がりませんでした。昨日の最高気温と同じくらいで5月下旬並みのところが多くなりました。ただ、24日(水)は夏らしさが復活しそうです。 ◆24日(水)午前9時の予想天気図 県内付近は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。このため、晴れる時間が長くなり今日よりも暑さが増す見込みです。 ◆24日(水)の予想最高気温 27℃前後の予想で、今日と比べると3℃くらい高