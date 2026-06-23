日経平均株価 始値72404.37 高値72618.44 安値69788.38 大引け69788.38(前日比 -2565.58 、 -3.55％ ) 売買高25億4137万株 (東証プライム概算) 売買代金13兆7350億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は9日ぶり大幅安、前日までの急騰の反動でる ２．後場に入って先物主導で一気に下げ幅を広げる