○ＮＳグループ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.66％にあたる81万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から8月31日まで。 ○栗林船 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.08％にあたる38万株(金額で6億4790万円)を上限に、6月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2026年6月23日］ 株探ニュース