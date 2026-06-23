―歴史的大相場の折り返し地点だから注目、年間予算を再考し戦略的に実利を獲得― 日経平均株価が6月22日に終値ベースで7万2000円台に乗せるなど、東京株式市場は歴史的な大相場となるなか、2026年相場は早くも後半戦へ突入しようとしている。全体相場は高値圏で強い動きを見せているが、ここから警戒されるのが、機関投資家の動きが鈍る特有の「夏枯れ」の季節だ。 こうしたなか、この時期ならではのボ