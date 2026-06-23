ホルムズ海峡をめぐる情勢が依然として不透明ななか、ガソリン価格への影響が懸念されています。県内のガソリンスタンドでは、先行きを不安視する声が聞かれています。 新潟市西蒲区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1L当たりの価格は158円で県平均の171.1円を下回っています。 ■イエスト 平倉浩幸常務取締役 「3月・4月は本当にしんどかったが、現在は燃料も価格も落ち着いている状況。」 県内