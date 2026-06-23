新潟市の小学校で、火災予防への意識を高めてもらおうと出前授業が開かれました。先週、東京都内の小学校で火災が発生したことを受け、教職員に対しても避難経路の再確認を求めました。 新潟市秋葉区の金津小学校で開かれた消防による出前授業には、3年生の児童約30人が参加しました。児童らは、火災により廊下などが煙で充満したときと同じ状況を体験し、避難するときの姿勢やハンカチの必要性を学びました。 ■児童