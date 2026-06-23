夏場に気をつけたいのが『リチウムイオン電池』による火災です。新潟市消防局は、その出火原因を調べる鑑識の様子を公開し、正しい使用を呼びかけました。 強い衝撃を受け、激しく炎をあげる『リチウムイオン電池』。新潟市消防局と長岡市消防局が合同で行ったのは、出火したリチウムイオン電池の鑑識調査です。まずX線を使って内部を確認し、さらに電子顕微鏡を使って詳しく調査しました。新潟市消防局は、2026年度から他の