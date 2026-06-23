6人制とは違う、もうひとつのバレーボール。独自のルールと熱い駆け引きが魅力の「9人制バレーボール」です。広島で活動するチームを取材しました。広島市を拠点に活動する9人制女子社会人チーム、マツダクロス・ナインです。創部は1957年、8チームで競われる9人制のトップリーグに参戦。昨シーズンは3位に入りました。9人制バレーは、コートの広