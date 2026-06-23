霧島市の温泉施設で、男の子が行方不明になってから50時間以上が経過しましたが、現在も行方はわかっていません。「一刻も早く見つかってほしい」と訴える両親。2人の話から当時の詳しい状況が新たに見えてきました。 ■温泉施設で5歳男児が行方不明川転落の可能性も捜索続く （記者）「午前10時過ぎ。現場付近では、小雨が降っている中、天降川では川の中に入って捜索が続いている」行方がわからなくなっているのは、熊