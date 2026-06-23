関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント『SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -』が10月27日、神戸国際会館こくさいホールで開催されることが決まり、アイナ・ジ・エンドと羊文学の出演が発表された。【画像】アイナ・ジ・エンド×羊文学が共演『SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -』グッズ登場アイナは、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中-On The Way-」を担当。羊文学は、TVアニメ