9人組グループ・Snow Manの向井康二が23日、都内で行われた実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつにサプライズ登壇。前作で長男・おそ松を演じた先輩として、今作を観た感想を語るとともに、主演を務めた“後輩”であるAぇ! group（末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健）と西村拓哉へ熱いメッセージを送った。【写真】照れながらも…ルダハートをする正門良規＆佐野晶哉出来上がった本作を観