「沖縄慰霊の日」にあたり、天皇皇后両陛下は、公式訪問先のベルギーで黙とうをされました。沖縄県では第二次世界大戦で、激しい地上戦が行われ、一般の住民を含め20万人以上が犠牲になりました。宮内庁によりますと、「沖縄慰霊の日」のきょう（6月23日）、天皇皇后両陛下は公式訪問先のベルギーで、長女・愛子さまはお住まいの御所で、黙とうされたということです。また、上皇ご夫妻もお住まいの仙洞御所で黙とうされました。上