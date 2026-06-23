6月24日（水）の近畿地方は、再び天気が下り坂。午後は広い範囲で雨具の出番となりそうです。 梅雨前線が北上し、近畿地方に近づくでしょう。このため、午前中は多少薄日の差すところもあるくらいですが、昼頃からは南から雨が降りだす見込みです。大阪や神戸も夕方には雨となり、夜は雨の範囲がさらに北へと広がるでしょう。帰りに備えて、傘をお持ちください。夜遅くなると、発達した雨雲が南の地域を中心に流れ込むようになり