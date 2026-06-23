熊本県には、あす24日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。 【写真を見る】熊本に24日線状降水帯の恐れ…去年は大雨で車水没が相次ぐJAFが警告する「冠水路の危険」と「事前の高台避難」とは 去年8月の記録的な大雨では、熊本市内でも河川の氾濫や内水氾濫が起き、車の水没被害が相次ぎました。被害を防ぐにはどうすれば良いのか。「車のプロ」に対策を聞きました。 JAFの担当者が当時を振り返る あの