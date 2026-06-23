あすにかけて、九州と四国で今年一番の大雨のおそれがあります。九州北部では、危険な線状降水帯が発生する可能性もあります。傘が全く役に立たないほどの猛烈な雨が降り、道路があっという間に川になるような降り方をしそうです。急な川の増水や土砂災害にも警戒してください。【CGで見る】ダブル台風の進路図と明日以降の天気【九州と四国は警報級大雨のおそれ】梅雨前線の活動が活発になるため、九州や四国で、あすは警報級の大