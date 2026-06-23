日産自動車の株主総会で、会社側が提出した社外取締役の再任案が否決されました。日産自動車が23日に開いた株主総会で、取締役12人の選任案のうち、みずほフィナンシャルグループ出身の社外取締役・永井素夫氏の再任案が否決されました。関係者によりますと、再任をめぐっては、大株主であるルノーが採決を棄権したということです。永井氏は2019年から社外取締役を務めていますが、日産のメインバンク出身であることから、「独立性