スーパーコンピューターの計算速度を競う世界ランキング「ＴＯＰ５００」で、中国の最新鋭機「ラインシャイン」が米国のスパコンを抜いて首位に立った。スパコンの研究者らで作る国際会議が２３日発表した。中国勢がトップの座につくのは約９年ぶり。理化学研究所と富士通が共同開発した「富岳」は９位だった。順位は毎年２回公表され、中国勢の首位は２０１７年１１月以来。新鋭機は国家スパコン深センセンターが開発し、計算