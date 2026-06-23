◇パ・リーグロッテ0―4日本ハム（2026年6月23日エスコンF）ロッテの新助っ人・カスティーヨが来日初登板を果たした。身長1メートル98の左腕。0―3の7回に2番手でマウンドに上がり、1イニングを2安打1奪三振で1失点だった。30歳の左腕は「不運な当たりもあった。体は凄く調子が良かった」と振り返った。