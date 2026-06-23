◇プロ野球 セ・リーグ 中日-DeNA(23日、岐阜)中日は細川成也選手の第10号ソロホームランで先制に成功しました。3回先頭で打席に立つと、相手先発・入江大生投手が投じたストレートをとらえ、レフトスタンドへ豪快な一発を放ちました。細川選手はこのホームランで、4年連続となる2桁ホームランを記録。22年オフの現役ドラフトでDeNAから加入以降、昨季まで3年連続で20本塁打以上をマークしています。