6月21日、サッカー日本代表の上田綺世（あやせ）選手の妻で、モデルやYouTuberとして活動する由布菜月が自身のInstagramを更新。《初めての父の日いつもありがとう！そしておめでとー！！》と夫へ感謝と祝福のメッセージを送った。この文面とともに、愛娘が上田のアクリルスタンドを握りしめている写真などを添えている。Instagramのコメント欄には《いいね100万回押せるきゃわ》《父の日に2点決めるパパかっこよすぎべ