フィギュアスケートの世界ジュニア選手で２連覇を達成した中田璃士（１７）が２３日、ソフトバンク―オリックスの試合前始球式に登場した。大ファンである柳田のサインが入った背番号「９」のユニホームでマウンドに向かった中田。投球前には氷上さながらのダブルアクセルを披露して球場を沸かせた。柳田からもらったというグラブをはめて、投じたのはツーシーム。「真っすぐいったので、自分の中ではよかった」と笑顔で振り返