KDDIは6月23日、インターネットサービスプロバイダー（ISP）に提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、ISP事業者の電子メールサービスの情報の一部が外部に漏洩した可能性があると発表した。対象のISP事業者はJ:COMやニフティ、ビッグローブなどで、利用している人に対してはメールパスワードの変更を求めている。情報漏洩の可能性があるISP事業者は以下の通り。株式会社 STNet…「ピカラ光サービス」「ピカラモバイルサ