オールスター第2回中間発表米大リーグ（MLB）機構は22日（日本時間23日）、オールスター戦（7月14日・フィラデルフィア）の先発野手を対象にしたファン投票の第2回中間結果を発表した。ドジャースの大谷翔平投手がナ・リーグの指名打者部門で、両リーグの全部門を通じて1位となる231万735票を獲得した。今回、発表された数字の中で、同リーグ二塁手部門の“異変”が話題となっている。二塁手部門は大きく割れた。4位となる65万