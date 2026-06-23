◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場エコロディノス（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キタサンブラック）は、前走の大阪杯で１５着に大敗したが、喉頭蓋エントラップメント（喉頭蓋の根元にある粘膜が異常に持ち上がり、喉頭蓋の背中側を覆って隠してしまうこと）の影響があった。高橋助手は「函館でも内視鏡で検査して、問題ないと確認しています」と不安がない