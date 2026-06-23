◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の松本剛外野手が２打席連続タイムリーを放った。好調のヒットメーカーがまたも快音を響かせた。１点リードの５回２死一、二塁で６球目の内角高め直球をコンパクトにはじき返した。２打席連続タイムリーとなる左前適時打で、加入後初の１試合２打点。「打ったのは真っすぐです。チャンスで回してくれたので後ろにつなぐ気持ちでした。追加点が取れてよかった