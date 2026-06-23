メ～テレ（名古屋テレビ） 表彰されたのは、小学4年生の女子児童。迷子の子どもを救いました。 23日、愛知県警名東警察署から感謝状が贈られたのは、名古屋市に住む小学4年生の心波さんです。 「感謝状をもらえてすごいうれしいです」（心波さん） 「そのまま通り過ぎようとしたけど、一人で立っていたから、親はいないのかなと思って話しかけました。『お母さんいる？』って声をかけました」（心波さん） 今