メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜大学医学部付属病院は、入院中に死亡した患者について、容体の急変を知らせるアラームに適切に対応できていなかったと発表しました。 岐阜大学医学部付属病院によりますと、去年7月、意識障害があって誤嚥防止の手術を受けて入院中だった患者が、心肺停止の状態で見つかり死亡しました。 調査の結果、この患者が心肺停止になる前に容態の急変を知らせるアラームが鳴っ