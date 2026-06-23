ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。「球界のキムタク」と言われた自身を引き継ぐ現在のイケメン後輩３選手の実名を明かした。この日の番組では「五十嵐亮太にぶっちゃけて答えてほしい質問」コーナーを展開。「五十嵐さんがオススメする現在の球界のイケメン選手は？」を聞かれると「僕はヤク