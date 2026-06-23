◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）楽天打線がつながり、逆転した。２点を追う３回だ。１死満塁の好機をつくるとマッカスカーが中前へ２点打。同点に追いついた。勢いに乗った打線は止まらない。さらに２死一、二塁から村林が左越えの２点二塁打。この回４得点で鮮やかに逆転に成功した。チームは前日２２日の西武戦で延長１２回にサヨナラ勝ちして、連敗を５でストップ。吉井新監督就任後初勝利を挙げていた。