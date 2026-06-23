女優の安田聖愛が23日、自身のインスタグラムを更新。節目の誕生日を迎えたことを幼少期の写真とともに報告した。 【写真】お目めパッチリは今も変わらず将来が約束されていたかのような美少女 「30歳になりました！ついに！という気持ち。笑」と勢いよく書き出したものの、「30歳ってもっと大人だと思ってたけど、30歳だからと言って特に何か変わるわけではなかった笑特に変わらないでいたいなとも思う」と感慨深げ。「