香川県が整備した鬼無駅前トイレ（高松市鬼無町佐藤） 高松市にあるJR鬼無駅前に2026年3月、新しいトイレが完成しました。アートの要素を取り入れ、夜にはプロジェクションマッピングも投影されるこのトイレ。香川県が約1億円をかけて整備しました。なぜ県が駅のトイレに高額な費用を投じたのか？事業の経緯を検証します。 和式でくみ取り式…利用者や地域の人が改修要望 2026年3月22日、鬼無駅前トイレの完成を祝