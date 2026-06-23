東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【天気図】24日は梅雨前線が北上し、九州北部にかかる見通しです。前線のとがった部分は湿った空気が集まりやすく、このとがった部分が通過する所で大雨となります。【雨の予想】23日夜遅くになると雨脚が次第に強まります。24日になると、さらに活発な雨雲が流れ込むようになり、24日朝は福岡や佐賀で雨脚が強まる見通しです。24日は強弱を繰