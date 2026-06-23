チュニジア戦の4-0大勝後、スクランブル交差点での歓喜にスペイン紙が注目FIFA北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節で、日本代表はチュニジア代表に4-0で勝ち、日本でも大きな話題となった。国内で観戦したファンが、試合後に東京・渋谷スクランブル交差点に繰り出した際の様子を海外メディアも注目している。大勝を祝うファンたちの行動を取り上げたのは、スペイン紙「マルカ」。記事では「お決まりの規律と公共の秩