高知県内は、6月24日昼過ぎから局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。6月24日から25日にかけて梅雨前線が四国地方の太平洋側に北上して停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、県内では、24日昼過ぎから25日午前中にかけて局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。24