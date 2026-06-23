鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた5歳男児が3分ほどの間に行方不明になった。浴室の窓が開いていたことから川への転落の可能性があり、警察と消防が約100人態勢で捜索を続けている。直後に父親が増水する川を泳いで男児を捜すなど当時の状況が明らかになった。家族風呂に入浴中の5歳男児が行方不明…当時の状況鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた田中嶺臣（れお）ちゃん5歳が行方不明になってから、23